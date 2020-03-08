Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Seda Güvenç (23) idaresindeki 70 FP 384 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Hatice Şimşek (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Güvenç ile yanında bulunan Beyza Özayman (26) ve Zümrüt Arslan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların öğretmen olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü
Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]