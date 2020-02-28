Şanlıurfa'da İdlib şehitleri için gıyabi namaz kılındı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için cuma namazının ardından Dergah Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması dolayısıyla Balıklıgöl platosunda toplanan vatandaşlar, cuma namazının ardından saf tuttu. Vatandaşlar, hep birlikte şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cuma hutbesinde şehitlere rahmet okunurken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Kadınların gözyaşı döktüğü Dergah Camii'nde yaklaşık 2 bin kişi, şehitler için dua etti.