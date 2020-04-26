Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 1500 kişiye günlük sıcak yemek ikramı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde faaliyet gösteren Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda her gün ihtiyaç sahibi 1500 kişinin evine sıcak yemek götürüyor.

Yetim Ehli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Akçakaleli iş insanı Ahmet Doğan'ın girişimleriyle 2017'de kurulduğu günden bu yana her ramazanda günlük sıcak yemek dağıtıyor.

Dernek Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi 1500 kişiye günlük sıcak yemek dağıtacaklarını söyledi.

Ramazanın ilk iki günü 1200 kişilik yemek dağıttıklarını belirten Doğan bugünden itibaren sayıyı 1500'e çıkarttıklarını ifade etti.

Hayırseverlerin destekleriyle yemek dağıtımını ramazan sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Doğan, "Bize desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever insanlardan Allah razı olsun. Bizler onların sayesinde bu insanlarımıza günlük sıcak yemek verebiliyoruz. Ramazanın ilk günü bin 200 kişiye yemek dağıtımı yaptık. Ancak ihtiyaç sahibi insanların çok olduğunu görünce bugünden itibaren aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bin 500 kişilik sıcak yemeklerimizi gönüllülerimizle beraber evlerine götüreceğiz." dedi.

Doğan, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek "Tüm hayırsever insanlardan desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Çünkü ramazan ayında yaşlı, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sevindirmek çok güzel bir duygu, gelin bu duyguyu hep beraber yaşayalım." diye konuştu.