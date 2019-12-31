Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Kaymakamlıkça yürütülen çalışma kapsamında, merkez ve köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi.

Daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın girişimiyle öğrenciler için kıyafet temin edildi.

Kıyafetler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Öğrencilere kendi elleriyle kıyafetlerini giydiren Aktaş, "Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler tespit edilerek öğrencilerimizin tamamına ayakkabıdan monta kışlık giysi yardımında bulunduk. Bu çocuklarımız özellikle kırsal kesimde okuyan ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz. Çocukların daha sağlıklı, güzel şartlar altında eğitim görmeleri için ihtiyacı olan çocuklarımıza bu yardımı yapıyoruz. Yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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