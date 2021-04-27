Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanlığı görevlileri, ilçe genelinde belirledikleri şehit ailelerini ve ihtiyaç sahipleri evlerinde ziyaret ederek ramazan kolisi dağıttı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Salih Başkapan, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi 750 aileye ramazan kolisi ulaştırdıklarını söyledi.

Yardım çalışmaların her yıl sürdürmeye çalıştıklarını belirten Başkapan "Ramazan ayı içerisinde yardımlarımızı Ülkü Ocağı gençlerimizle birlikte kıymetli şehit ailelerimize ve ihtiyaç sahibi ailelere hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile ulaştırmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı paylaşım ayıdır, örnek olmak ve farkındalık yaratmak her insanın görevidir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diler. Tez günde Rabbim bizi bu salgın derdinden kurtarsın inşallah. Allah hayrı yapanlardan ve hayra vesile olanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.