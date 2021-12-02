Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine soba yardımı yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere odun sobası yardımı yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere odun sobası yardımı yapıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmeleri için soba dağıtımına başladı. Sosyal Yardım Şube Müdürlüğünce, sosyal inceleme ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine ulaştırılan sobaların kurulumu yapılıyor. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alan büyükşehir belediyesi kış ayları boyunca tespit edilen ailelere binlerce soba dağıtımını sürdürecek. Kış mevsimini sıcak bir ortamda geçirecek olan vatandaşlar ise yardımlarından dolayı belediyeye teşekkür etti.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine soba yardımı yapılıyor - Son Dakika

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