Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayriye Mahallesi'nde aralarında daha önceden "kız alıp verme" meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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