Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kural Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Uysal (43) ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki tarafa ait bazı evlerin yakıldığı mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında yaşanan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandı belirtildi.

Yaralı vatandaşların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 5 kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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