Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı

03.04.2022 20:44
Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında fırın sırası nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında fırın sırası nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı. Kavga sonrası mahalleye giden Vali Abdullah Erin, daha önce de birçok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşama doğru Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında daha önceye dayanan bir husumet bulunan akraba iki aile, iddiaya göre fırın sırasını bahane ederek kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Akçakale karayolunu trafiğe kapatarak kavgaya TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Kavgada yaralanan 14 kişiden bazıları özel araçlarla, diğerleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonrası bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce de birçok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede aldığı önlemler devam ederken kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Şinasi İnan/İHA)

Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı sopalı fırın kavgası: 14 yaralı - Son Dakika
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