Son dakika: Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga kamerada

Kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavga kameraya yansıdı. Kavgada biri ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B.'nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa'ya sevk edildiği bildirildi. Kadınların da karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.