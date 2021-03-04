Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Büyükhan Mahallesi yakınlarında karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından ilçe merkezi ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı - Son Dakika