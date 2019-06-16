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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı, hayatını kaybedenlerden 4'ü ise defnedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı, hayatını kaybedenlerden 4'ü ise defnedildi.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dünkü kavgaya karıştığı tespit edilen 4'ü hastanede yatan yaralı olmak üzere 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yaralıların haricindeki 2 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri süren 2 kişinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği, hastanede tedavileri süren yaralıların ise iyileşince mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.
Cenazeler defnedildi
Öte yandan kavgada hayatını kaybedenlerden otopsi işlemleri tamamlanan Rıdvan Buluş ile Zozan ve Meral İzol'un cenazeleri, ailelerine teslim edildi.
Rıdvan Buluş, Zozan ve Meral İzol ile kavga sonrası yaralanan yakınlarını hastanede ziyarete giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Seydo Endez'in cenazeleri, aile kabristanlığına defnedildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.
Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:55 Kaynak: AA
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