Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Şanlıurfa
Valiliği, Siverek
ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili ilk andan itibaren gerekli müdahalelerin yapıldığı ve üst düzeyden güvenlik tedbirinin alındığı vurgulandı.
Kamuoyunun daha sonraki süreçle ilgili bilgilendirildiğine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyük bir titizlikle adli makamların gözetiminde yürütülen adli soruşturma kapsamında, bugüne kadar adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuştur. Hastanede tedavi altında olan diğer 3 şüphelinin de durumları yakından takip edilmekte olup, sağlık koşulları uygun olur olmaz, adli makamların önüne çıkarılacaktır. Çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir."
Siverek'te 4 gün önce aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.