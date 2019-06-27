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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

28 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.
Yaslıca Mahallesi'nde, dün aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli ailelerinin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Önder Atlı (31) tedavi gördüğü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Atlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Kavgada yaralanan diğer 7 kişinin tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Mehmet Akif İnan, Yaslıca, Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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