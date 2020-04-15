Şanlıurfa'da iki apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Karar üzerine apartmanlara giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Merkez Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi ile Karöküprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan 2 apartmanda birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle söz konusu iki apartmanda 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Şanlıurfa 'da 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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