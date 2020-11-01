Şanlıurfa'da iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mustafa K. yönetimindeki (41) 07 V 5072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Doğan K. (14) ve Mustafa Y. (14) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Viranşehir 'e bağlı Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail (5) ve İbrahim Yağşi (7) kardeşlere çarptı. Kazada yaralanan Yağşi kardeşler, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.