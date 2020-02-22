Şanlıurfa'da iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı

7 saat önce

ŞANLIURFA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı, System.String[]

ŞANLIURFA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Mehmet Emin Demir'in (44) kullandığı 27 BDK 02 plakalı otomobil, lastiği patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatun (62), Ramazan (22) ve Sinan Demir (65) ile Abdulkadir Temel (22) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İkinci kaza ise Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan'ın (37) kullandığı 33 AV 775 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle, araçta bulunan Necla (30) ve Naime Arslan (32) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:05 Kaynak: DHA
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