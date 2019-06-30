Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ilk trafik kazası Diyarbakır
Siverek karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 25 GB 285 plakalı araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada Leyla Bal ve Neriman İnal yaralandı. Öte yandan, Diyarbakır Siverek karayolu 30. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 AKJ 21, 63 B 4351 ve 34 FJ 8139 plakalı araçların karıştığı kazada Güleş Kesenek, Umut Can
Kesenek ve Cengiz Kesenek ile Sıddık Yıldırım yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, her iki kaza için inceleme başlatıldı.
(İHA)
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