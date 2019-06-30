Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

51 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ilk trafik kazası Diyarbakır Siverek karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 25 GB 285 plakalı araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada Leyla Bal ve Neriman İnal yaralandı. Öte yandan, Diyarbakır Siverek karayolu 30. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 AKJ 21, 63 B 4351 ve 34 FJ 8139 plakalı araçların karıştığı kazada Güleş Kesenek, Umut Can Kesenek ve Cengiz Kesenek ile Sıddık Yıldırım yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, her iki kaza için inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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