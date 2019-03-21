Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

11 dakika önce

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., vurularak yaralandı.

Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği İbrahim A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, İbrahim A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:53 Kaynak: DHA

Polis, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:04:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]