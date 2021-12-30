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Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

30.12.2021 16:04
Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Güney Mahallesi'ndeki ilçe otogarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Nusret, Mustafa ve Mehmet Ali G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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