Şanlıurfa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 - Son Dakika

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Şanlıurfa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mahmut Şansal idaresindeki 27 ADR 171 plakalı hafif ticari araç, Halfeti-Yeşilözen Mahallesi yolunda Necip Sözeri yönetimindeki 27 BIE 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırıldı.
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