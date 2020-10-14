İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

14.10.2020 14:33

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cafer Ağır'ın kullandığı 34 SB 5120 plakalı kamyonet ile Çetin Sağdıç yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 63 N 0206 plakalı kamyonet, Siverek- Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Kazım İğden, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, kamyoneteki 5 küçükbaş hayvan da telef oldu.

İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa, Adıyaman, Kamyonet, Siverek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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