Şanlıurfa'da sokak ortasında enselerinden vurulan iki kardeşi, amca ve eniştenin öldürdüğü belirlendi

Geçtiğimiz günlerde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde Avcı kardeşler yürüyerek evlerine gittikleri sırada arkalarından gelen amca M.A. (46) ile damatları M.D. (37) tarafından tabancayla enselerinden vuruldu. 2 kardeş de kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit eden ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Şıh Maksut Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.

CİNAYETLERİ, AMCA VE DAMAT İŞLEMİŞ

Operasyonda, Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan damat M.D. (37) amca M.A. (46) ile yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HUSUMET BOŞANMA DAVASINDAN ÇIKMIŞ

Öte yandan, kardeşlerin infaz edilmesinin boşanma davası yüzünden başlayan bir husumetten kaynaklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.