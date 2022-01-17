Üye Girişi
Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı

17.01.2022 12:53
Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen iki  trafik kazasında İbrahim Halil Aslan (22) ile Mustafa Elgün (33) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gece saatlerinde Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 73'üncü kilometresinde meydana gelen ilk kazada  Mustafa Elgün'ün kullandığı 35 KFF 82 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek Şerif S. yönetimindeki 33 ACE 113 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Mustafa Elgün olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ise yaralandı.

İkinci kaza ise Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan Reşat A., Mazlum Şahin V. ile İbrahim Halil Aslan (22) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı
YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Halil Aslan, Şanlıurfa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun         
19:32
Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü         
19:15
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
19:08 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, hayatını kaybetti
19:08 Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 19:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement