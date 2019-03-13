Şanlıurfa'da İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Orhan D'nin kullandığı 34 DR 9122 plakalı otomobil, 11 Nisan Mahallesi'nde, Suriye
uyruklu Hemude S. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada, Hemude S. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, yola çıkan elektrikli motosiklete otomobilin çarpması ve motosikletteki kişilerin yola düşmesi yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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