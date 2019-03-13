Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Şanlıurfa'da İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da İki Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhan D'nin kullandığı 34 DR 9122 plakalı otomobil, 11 Nisan Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Hemude S. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada, Hemude S. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, yola çıkan elektrikli motosiklete otomobilin çarpması ve motosikletteki kişilerin yola düşmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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