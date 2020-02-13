Şanlıurfa'da iki kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki kütüphane hizmete açıldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da kütüphanelerin açılış törenine katıldı.

Şanlıurfa'da iki kütüphane hizmete açıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da kütüphanelerin açılış törenine katıldı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi ile Köprü Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Demircan beraberindeki Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve kurum yetkilileri, burada çocuklarla kitap okudu, oyun oynadı ve çeşitli etkinliklere katıldı.


"Artık ülkemizde katılımı çoğaltıp fikri yükseltmeliyiz"


Çocukların gelişim noktasında kütüphane kültürünün etkili olduğunu belirten Demircan, " Kütüphane kültürü bir yaşam tarzıdır. O yaşam tarzı kelimelere dökülüyor. O kelimeler kavramlara dönüşüyor. O kavramlar, söz, şiir, masal ve hikaye oluyor. Gençlerimiz, çocuklarımız gelsin kütüphaneye ders çalışsın, düşünce zihniyeti gelişsin. Kütüphaneleri daha nasıl geliştirmemiz için çalışmalar devam ediyor. Bina yapmak önemli, ama binanın içini doldurmak daha önemlidir. Kütüphane çocuklarımız için vizyon olacak. İnavasyonlar yapmak gerekir. Kaliteyi yükseltmek için. Urfa'da müzeyi gören bir yavrumuz oradan ilham alarak dünyanın en iyi tasarımcısı neden olmasın. Belki gördükleriyle hikaye yazabilir. Artık ülkemizde katılımı çoğaltıp fikri yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Açılışta, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de birer konuşma yaptı.


2 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphaneler içerisinde kültür, sanat, eğitim, eğlence ve sosyal aktivitelerin de gerçekleştirileceği özel bölümler de yer alıyor. - ŞANLIURFA

Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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