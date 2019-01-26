Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 plakalı otomobil ile 02 KT 644 plakalı otomobil, Halfeti- Birecik
kara yolu Bağlarbaşı
Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Halfeti ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:45 Kaynak: AA
Beşiktaş, Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı
Son Dakika! Bakan Akar'dan Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Açıklama: Yakın Zamanda Belirleyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çocukluk Arkadaşını Son Yolculuğuna Uğurladı