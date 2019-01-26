Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 RD 969 plakalı otomobil ile 02 KT 644 plakalı otomobil, Halfeti- Birecik kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Halfeti, Şanlıurfa, Güncel
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