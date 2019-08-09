Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:58 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Mehmet Emin Teker yönetimindeki 07 N 8675 plakalı otomobil, Siverek- Çermik
kara yolunun 5. kilometresinde Ramazan Gökay'ın kullandığı 02 HZ 441 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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