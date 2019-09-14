Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan sürücülerin ismi belirlenmeyen 48 F 8208 plakalı otomobil ile 63 L 4378 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İbrahim G., Şehmus D. ile ismi henüz belirlenmeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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