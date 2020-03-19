Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Müslüm Demir (48) idaresindeki 80 KH 551 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Esemkulu Mahallesi Kavşağında Halil Acet (49) yönetimindeki 45 ZA 5316 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Sabri Kırmızı (56) ve Abdulsamet Demirkol (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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