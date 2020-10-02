Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. R.G. idaresindeki (30) 06 ZGY 29 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 03 RE 309 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü ile araçlardaki M.D. (28), Z.D. (30) ve M.G. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA