Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
09.10.2020 10:31
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen kazada, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 27. Kilometresinde meydana geldi. Adnan Y'nin kullandığı 63 HU 502 plakalı otomobil ile Abdullah B. (45) idaresindeki 06 HU 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Abdullah B. ile araçlardaki Hatice (78), Rediye (31) ve İsa Y. (13) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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