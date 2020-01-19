Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

25 dakika önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 33 NTK 32 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 YE 632 plakalı otomobil, Merkez Karaköprü ilçesi Maşuk-TOKİ yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler, araçlardaki Arife ve Meral Güler ile İrem Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, soğuk nedeniyle üşüyen yaralılardan Meral Güler'i üzerine battaniye örterek ambulansa ulaştırdı.

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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