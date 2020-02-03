Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

29 dakika önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cuğlan'ın kullandığı 06 DS 7261 plakalı otomobil ile Hasan Kaya idaresindeki 34 FD 3670 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Vadha (77), İde (42) ve Hamit Çuğlan (33) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Kaya, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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