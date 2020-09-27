Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 16 LMG 19 plakalı otomobil, kent merkezindeki Abide Alt Geçidi'nde refüjü aşıp karşı şeritte seyir halindeki 63 VN 903 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlarda sıkışan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen sürücülerin yanı sıra 3 yaralı itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerlerden çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşımın aksadığı güzergahta trafik akışı araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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