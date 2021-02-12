Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Karataş idaresindeki 34 FP 2368 plakalı otomobil, Bozova-Hilvan kara yolunun 5. kilometresinde Ramazan Polat yönetimindeki 06 TYF 37 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nesriye Karataş, Mehmet Şükrü Şeker ve Hasan Toprak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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