Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 02 FP 476 ve 63 ABU 345 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.