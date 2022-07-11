ŞANLIURFA-ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA-ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI

11.07.2022 00:02
ŞANLIURFA-ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut Küçükçay yönetimindeki 34 EP 0742 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şeyhmus Çakmak'ın kullandığı 63 EN 882 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA-ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 00:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA-ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement