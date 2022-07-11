Kaza, gece saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut Küçükçay yönetimindeki 34 EP 0742 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şeyhmus Çakmak'ın kullandığı 63 EN 882 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA-ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

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