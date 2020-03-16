Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Halfeti kırsalı Yeşil Özen yolu güzergahında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Mahmut Şansal'ın kullandığı 27 ADR 171 plakalı otomobil ile Necip Sözer'in kullandığı 27 BIE 28 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte Yılmaz Çekilmez, Sadık Demir, Nasri Siliybi, Ahmet Siliybi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:51:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]