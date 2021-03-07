Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
07.03.2021 22:49
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Hasan K. (41) idaresindeki 06 FK 4267 plakalı otomobil, Remzi A. yönetimindeki 34 DGU 126 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 FK 4267 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücülerden Hasan K. ile yanındaki yolcular Özlem (36), Ömer (8), Asya (6), Aziz (67) ve Narin K. (65) yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu