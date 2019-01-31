Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Erdoğan Adalmış idaresindeki 63 LD 355 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Bostancı Mahallesi kavşağında, Halef Güler yönetimindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 63 FD 303 plakalı otomobil tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:18 Kaynak: AA
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