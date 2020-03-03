Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

21 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhlis Elisa (51) idaresindeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Fırat Nehri Köprüsü üzerinde Cuma Karaca (60) yönetimindeki 02 BC 166 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ayşe (46), Gafure (16) ve Güneş Karaca ile Hayad Abdulvahid (53), Muhammet (21) ve Ömer Musa (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Adıyaman, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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