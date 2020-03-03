Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralıŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bozova ilçesinde meydana geldi. Muhlis Elisa (51) yönetimindeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cuma Karaca'nın (60) kullandığı 02 BC 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe Karaca, Gafure Karaca, Güneş Karaca, Muhammed Musa, Ömer Musa ve Hayad Abdulvahid yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi Aleyna'yı hayattan koparan kaza kamerada!
BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararına çok sert tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 04:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]