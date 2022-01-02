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Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

02.01.2022 22:08

Son dakika gündem haberi... ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Burhan Kılıçer (35) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Burhan Kılıçer (35) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilmeyen 34 HV 8871 ile 55 AAY 036 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Burhan Kılıçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Burhan Kılıçer'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

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Şanlıurfa, Gaziantep, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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