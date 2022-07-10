Son dakika haberleri | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

10.07.2022 23:34

Son dakika haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şeymuş Ç. idaresindeki 63 EN 882 plakalı otomobil ile kavşağa ters giren Mahmut K. hakimiyetindeki 34 EP 0742 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meyana gelen kazada her 2 araçta bulunan Mahmut K. Mevlüde G. Dilber G. Murat G ve Gülfidan Ç. yaralandı. Kazanın etkisiyle trafik lambalarının olduğu direk devrildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken trafik polis ve jandarma olay yerinde yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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