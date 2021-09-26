Şanlıurfa'da iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Araçlarda arama yapan ekipler, 60 parça halinde 30 kilogram skunk ve 4 parça halinde 2 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında iki otomobili durdurdu.

Şanlıurfa 'da iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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