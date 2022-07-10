Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

10.07.2022 13:07
Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 E 4243 plakalı otomobil ile 63 AFH 599 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Esra Y., Ayşe Ş., Reyye G. ve Emine D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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