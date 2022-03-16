ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

16.03.2022 22:44

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 33'üncü kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Abbas Türkman'ın (66) kullandığı 16 FN 683 plakalı otomobile, Tarık Yener yönetimindeki 35 AVN 072 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ile yanlarında bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralıları, Suruç Devlet Hastanesine görürdü. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan Abbas Türkman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haberi | ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Akaryakıt, Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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