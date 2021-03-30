Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha yaşamını yitirdi.

Harran Üniversitesindeki (HRÜ) görevine giden Prof. Dr. Ramazan Sağlam'ın (58) kullandığı 63 AAR 819 plakalı otomobil ile Mithat Canpolat (40) idaresindeki 63 RC 192 plakalı otomobilin Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 15. kilometresinde çarpışması sonucu yaralananlardan Halil İbrahim Canpolat (8) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Sağlam ve Canpolat ile diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Şanlıurfa'da dün iki otomobilin çarpıştığı kazada Adalet Canpolat (33) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Canpolat ailesinin, Halil İbrahim Canpolat'ı tedavi için hastaneye götürmek üzere evlerinden ayrıldıkları öğrenilmişti.