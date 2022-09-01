tokat yol verme kavgası

ŞANLIURFA'da iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücülerin yol ortasında tekme- tokat kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen sürücüler tekme- tokat birbirlerine saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yumrukların hedefi oldu. Trafiğin de aksamasına neden olan kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle bitirildi. Kavga, halk otobüsünde bulunan bir yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.